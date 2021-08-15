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Sınır Kapısında kaçak ilaç ve sigara yakalandı - Son Dakika

Sınır Kapısında kaçak ilaç ve sigara yakalandı

15.08.2021 11:55
Sınır Kapısında kaçak ilaç ve sigara yakalandı, System.String[]

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapasında Suriye'den Türkiye'ye gelen iki araçta yapılan aramada 485 adet ilaç ile 2 bin 270 paket sigara ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapasında Suriye'den Türkiye'ye gelen iki araçta yapılan aramada 485 adet ilaç ile 2 bin 270 paket sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak için gelen iki ayrı araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, kaputun altıyla motor bloğunun üstündeki doğal boşlukta, içinde ağrı kesici, iktidar hapı ve doğum kontrol hapının bulunduğu 485 adet ilaç yakalandı. Bir başka araçta ise, 2 bin 270 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Sınır Kapısında kaçak ilaç ve sigara yakalandı
Sınır Kapısında kaçak ilaç ve sigara yakalandı

Elbeyli, Suriye, Sigara, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sınır Kapısında kaçak ilaç ve sigara yakalandı - Son Dakika


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