Sınır Kapısında kaçak ilaç ve sigara yakalandı - Son Dakika

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapasında Suriye'den Türkiye'ye gelen iki araçta yapılan aramada 485 adet ilaç ile 2 bin 270 paket sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak için gelen iki ayrı araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, kaputun altıyla motor bloğunun üstündeki doğal boşlukta, içinde ağrı kesici, iktidar hapı ve doğum kontrol hapının bulunduğu 485 adet ilaç yakalandı. Bir başka araçta ise, 2 bin 270 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - KİLİS