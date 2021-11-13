Sınır kapısında sigara ile kaçak telefon yakalandı - Son Dakika

Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye getirilen 5 bin 300 paket kaçak sigara, 20 adet cep telefonu ve şarj aleti ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye gelen 3 ayrı araçta 5 bin 300 paket sigara, 20 adet cep telefonu ve şarj aleti ele geçirildi. 3 kişi hakkında Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP