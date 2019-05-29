Son Dakika Haberleri: Sınır kapısında Suriyeli izdihamı
Son Dakika Güncel Haber

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı

50 dakika önce

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk ve izdihama yol açtı.

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı, System.String[]
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk ve izdihama yol açtı.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, aşırı sıcağa rağmen yoğunluk ve izdihama yol açtı. Sıcaktan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ederken, bugüne kadar 14 bin 500 Suriyeli ülkesine geçti, yaklaşık 25 bin Suriyeli ise online randevu sistemine kayıt yaptırdı.

Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Soran, Aktarin, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanına gidiyor.

Sıcak havaya rağmen çadırlarda beklemeyerek bir an önce ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, zaman zaman kısa süreli izdiham oluşturdu. Suriyelilerin güvenlik güçleri tarafından gruplar halinde geçişlerine izin verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrolünde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyelilerin, burada Göç İdaresi görevlileri tarafından işlemleri yapılıyor. İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından 0-15 yaş grubu çocuklarının eksik aşılarının yapılmasından sonra Suriyeliler, pasaport polisinin ve gümrük muhafaza ekiplerinin son kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderiliyor. 31 Mayıs akşamına kadar Suriyelilerin geçişlerinin tamamlanacağı bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:32 Kaynak: İHA
Kilis, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da, 34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktorun hapsi istendi! Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı Son Dakika! Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:22:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınır kapısında Suriyeli izdihamı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]