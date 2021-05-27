Sınır Kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Sınır Kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi

GAZİANTEP - Gazantep'in Karkamış Sınır Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir minibüste yapılan aramada13 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 22 adet şarjör ile 195 adet mermi ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak minibüsü durdurdu. Karkamış Gümrük Müdürlüğünde görevli gümrük muhafaza memurlarınca yapılan aramada 13 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 22 adet şarjör ile 195 adet mermi ele geçirildi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.