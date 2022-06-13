Sınır kapısındaki TIR'da 62 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi

ARTVİN'in Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR'da, piyasa değeri 16 milyon TL olan, gümrük kaçağı 62 bin 310 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan K.V. yönetimindeki DZ 855 ZD plakalı TIR'da arama yaptı. TIR'ın dorsesinde, koliler içine gizlenen ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen 62 bin 310 elektronik sigara ele geçirildi. K.V., polis tarafından gözaltına alınırken, elektronik sigaraların piyasa değerinin 16 milyon TL olduğu öğrenildi.