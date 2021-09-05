Sınır kapısının kapanması Posof esnafının da kapılarını kapattı - Son Dakika

Türkgözü Sınır Kapısı'nın uzun zamandır kapalı olması Posof esnafını zor duruma düşürdü.

Pandemi nedeniyle kapatılan Gürcistan'a açılan Ardahan Türkgözü Sınır Kapısı kapatıldı. Türkiye tarafından geçen yıl 21 Haziran'da kapının açılması için aldığı karara rağmen Gürcistan hükümeti fazla elemanı olmadığı için kapının açılmasının kabul etmediğini bildirdi. Bu yıl ise yine 1 Haziran'dan itibaren açılmasına karar verilmesine rağmen Gürcistan tarafından yine ret cevabı gelerek sadece tırların geçmesine müsaade edildi.

Kapıdan sadece tırların geçmesi nedeniyle Posof esnafı da müşteri olmadığı için adeta kapılarının kapandığını belirttiler. Sadece tırlar geçmesine rağmen Gümrük görevlilerinin de sadece 5 kişi olması görevlileri zor durumda bıraktı. - ARDAHAN