Son Dakika Haberleri: Sınır kapsında şüpheli paket alarmı
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Sınır kapsında şüpheli paket alarmı

33 saniye önce

Türkiye-Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı'nda bulunan şüpheli bir paket imha edildi.

Sınır kapsında şüpheli paket alarmı, System.String[]
Türkiye-Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı'nda bulunan şüpheli bir paket imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesi Dilucu Sınır Kapısı'nda şüpheli bir paket görüldü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu şüpheli paket kontrollü olarak patlatıldı. Trafiğe kapatılan Türkiye-Nahçıvan kara yolu, şüpheli paketin imha edilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:21 Kaynak: İHA
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