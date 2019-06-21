Sınır kapsında şüpheli paket alarmı

Türkiye-Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı'nda bulunan şüpheli bir paket imha edildi.

Türkiye-Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı'nda bulunan şüpheli bir paket imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesi Dilucu Sınır Kapısı'nda şüpheli bir paket görüldü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu şüpheli paket kontrollü olarak patlatıldı. Trafiğe kapatılan Türkiye-Nahçıvan kara yolu, şüpheli paketin imha edilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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