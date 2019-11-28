Son Dakika Haberleri: Sınır karakoluna havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı
Son Dakika Genel Sınır karakoluna havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı - Son Dakika

Sınır karakoluna havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı

6 saat önce

Sınır karakoluna havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı Terör örgütü sınır karakoluna havanla saldırdı Saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandıŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün Suriye sınırından bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakoluna...

Sınır karakoluna havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı

Terör örgütü sınır karakoluna havanla saldırdı

Saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı

ŞANLIURFA - PKK/ YPG terör örgütünün Suriye sınırından bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakoluna havanla düzenlediği saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/YPG terör örgütü tarafından gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakoluna havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırıda Tankçı Uzm.Çvş. Şevket Tekin ile Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskin şehit düşerken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı. Saldırının gerçekleştiği Ayn İsa bölgesi topçu atışlarıyla vuruldu.

Sınır karakoluna havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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