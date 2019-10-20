Son Dakika Haberleri: Sınır karakoluna roketli saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Sınır karakoluna roketli saldırı

Sınır karakoluna roketli saldırı

20 dakika önce

Sınır karakoluna roketli saldırıIĞDIR - Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi.

Sınır karakoluna roketli saldırı

IĞDIR - Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda askerlerin yaralandığı, yaralı askerlerin Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan bir askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Sınır karakoluna roketli saldırı

Doğubeyazıt, Aralık, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
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