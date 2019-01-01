Son Dakika Haberleri: Sınır Karakoluna Saldırı: 1 Yaralı

Sınır Karakoluna Saldırı: 1 Yaralı

55 dakika önce

Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker yaralandı.

Sınır Karakoluna Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 Uzman Çavuş yaralandı. Yaralı asker hemen Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:26 Kaynak: İHA

Aralık, Iğdır, Güncel
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