Sınır kavgasında baba ile oğlu yaralandı
1 saat önce
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde sınır meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurulan baba ve oğlu yaralandı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:15 Kaynak: İHA
'nın Karapürçek
ilçesinde sınır meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurulan baba ve oğlu yaralandı.
Olay, Karapürçek ilçesi Kanlıçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi sınırı meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada baba R.Ç. ile oğlu Ş.Ç. silahla vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma
olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
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