Sınır kent Kilis'te korana vakaları tavan yaptı - Son Dakika

Sınır kent Kilis'te korana vakaları tavan yaptı

KİLİS - Turuncu kategoride bulunan Kilis'te korona virüs vakalarının yükselişini sürdüğü kentte, vatandaşların tedbir almamaları nedeniyle şehrin çok yüksek riskli iller arasında yer alması bekleniyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçen hafta yüzde 139 artarak, yüzde 163'e yükselen vakalar nedeniyle yüksek riskli iller arasındayken çok yüksek riskli iller arasında yer alması bekleniyor. Tüm uyara ve alınan tedbirlere rağmen Kilis'te yükselen vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. Kilis Valiliği filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaya devam ediyor.