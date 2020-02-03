Sınır kenti Edirne'de uyuşturucuya geçit verilmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır kenti Edirne'de uyuşturucuya geçit verilmiyor - Son Dakika

Sınır kenti Edirne'de uyuşturucuya geçit verilmiyor

6 saat önce

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, skunk maddesi ele geçirme miktarında Türkiye genelinde ilk sırada bulunuyor.

Sınır kenti Edirne'de uyuşturucuya geçit verilmiyor, System.String[]

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, skunk maddesi ele geçirme miktarında Türkiye genelinde ilk sırada bulunuyor.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne jandarma, sorumluluk bölgesinde yaptığı çalışmalarda uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı elde etti.


2018 ve 2019 yıllarında skunk maddesi ele geçirme miktarında Türkiye birincisi olan jandarma ekipleri, aynı dönem içerisinde sentetik ecza miktarında ikinci, kenevir bitkisinde ise üçüncü sırada yer aldı.

Aynı dönemde yapılan operasyonlar sonucunda 2 ton 363 kilogram skunk ile 4 kilo 697 gram eroin, 119 bin adet uyuşturucu hap ile 1 milyon 237 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 843 operasyonda 1030 şüpheliye adli işlem yapıldı, 128 şüpheli de tutuklandı.

Gümrükte de uyuşturucuya geçit yok

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yaptığı başarılı operasyonlar ile ülke genelinde uyuşturucu ele geçirme miktarında ilk sırada yer aldı.

2019 yılında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından yapılan operasyonlar sonucu, toplam 59 olayda piyasa değeri 375 milyon TL olan 3 ton 18 kilo uyuşturucu madde ve 400 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken bu olaylarla ilgili olarak 68 kişi tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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