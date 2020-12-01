Sınır kenti Kilis sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Saat 21.00 itibariyle cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, araç ve yaya trafiğinin tamamen durduğu kentte temizlik ekipleri görevlerini temizlik yaptılar. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Polis ekipleri araçlardan anons ederek vatandaşların sokağa çıkmamasını istedi. Polis ekipleri, mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, evlere paket servis yapan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü gözlendi.

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar güvenlik görevlileri ile temizlik çalışanlarına kaldı.

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