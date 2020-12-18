Sınır Kenti Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Sınır Kenti Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

18.12.2020 22:06

Sınır Kenti Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında haftasonu sürecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sınır Kenti Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

KİLİS - Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında haftasonu sürecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis'te de sorunsuz bir şekilde başladı.

Saat 21.00 itibariyle başlayan ve haftasonu 56 saat sürecek olan kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, kentte araç ve yaya trafiği tamamen durdu. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Ekiplerin, mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü. Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların olmadığı cadde ve sokakları temizledikleri gözlendi.

Sınır Kenti Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sınır Kenti Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sınır Kenti Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sınır Kenti Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sınır Kenti Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF: Yayıncı kuruluş ödemelerin tamamını yerine getirmemiştir Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı GS TV spikerleri Karagümrük'ün son dakikadaki golü sonrası yıkıldı Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü
Sağlık Bakanı Koca, acil kullanım onayıyla ilgili asılsız iddialara yanıt verdi Sağlık Bakanı Koca, acil kullanım onayıyla ilgili asılsız iddialara yanıt verdi         
22:13
Bodrum için tehlike çanları çalıyor! Bodrum için tehlike çanları çalıyor! "Yaz sezonunda susuz kalabilir" uyarısı         
21:46
Kısıtlamada okey oynayan 7 kafadarı sosyal medya paylaşımları ele verdi Kısıtlamada okey oynayan 7 kafadarı sosyal medya paylaşımları ele verdi         
21:37
Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu         
21:32
Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi         
20:43
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
20:20
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı         
19:23
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir         
16:22
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı         
07:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 22:20:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınır Kenti Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei