Sınır kenti Kilis'te 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Sınır kenti Kilis'te 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
01.01.2021 12:57
Sınır kenti Kilis'te 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürerken vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.
Sınır kenti Kilis'te 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
KİLİS - Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürerken vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.
Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına Kilis'te de büyük ölçüde uyuluyor. Kilis'te kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, kentte araç ve yaya trafiği tamamen durdu. Ekiplerin mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.
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