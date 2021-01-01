Sınır kenti Kilis'te 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Sınır kenti Kilis'te 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Sınır kenti Kilis'te 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürerken vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Sınır kenti Kilis'te 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor KİLİS - Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürerken vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü. Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına Kilis'te de büyük ölçüde uyuluyor. Kilis'te kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, kentte araç ve yaya trafiği tamamen durdu. Ekiplerin mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Son Dakika

Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü

Esenyurt'ta sokak ortasında kadın cesedi bulundu

Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?

Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor

Yargıtay, eşini annesiyle görüşmeye zorlayan ve cinsel içerikli sitelere giren kocayı kusurlu buldu

Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi

Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı