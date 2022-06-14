Sınır kenti Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği - Son Dakika
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Sınır kenti Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği

14.06.2022 11:07

Sınır kenti Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği Jandarmanın Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle Suriye sınırında bulunan Kilis etkinlik düzenlendi.

Sınır kenti Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği

KİLİS - Jandarmanın Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle Suriye sınırında bulunan Kilis etkinlik düzenlendi.

Sabah ilk tören Şehitlikte düzenlendi. Burada saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende kuran'ı kerim tilaveti, şehitler için dua edildi, Şehit kabirlerine çiçek karanfil bırakıldı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit tarafından Cumhuriyet Alınanı çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla program sona erdi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile davetliler ile jandarma personeli katıldı,

Sınır kenti Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği
Sınır kenti Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği
Sınır kenti Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği
Sınır kenti Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği
Sınır kenti Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği

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Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği Kırşehir'de jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlamaları Kırşehir'de jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlamaları
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınır kenti Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği - Son Dakika

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