Sınır kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği - Son Dakika

Korona virüs ile mücadele kapsamında Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürerken, denetimler de sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de vatandaşlar kurallara uyuyor. Ramazan ayının etkisiyle cadde ve sokakların boş kaldığı kentti, kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde uygulama yapıyor. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında kurallara uymayan vatandaşlara yaptırım uyguladı.

Kısıtlamadan muaf olan esnaflar iş yerini açarken, inşaat sektöründe çalışanlar, muaf oldukları için çalışmalarını sürdürüyorlar. - KİLİS