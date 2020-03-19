Sınır kentte iki yurt karantina için ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır kentte iki yurt karantina için ayrıldı - Son Dakika

Sınır kentte iki yurt karantina için ayrıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kırklareli'de yurt dışından getirilen vatandaşların 14 gün boyunca gözlem altında tutulması için Hundi Hatun ile Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurtları karantina yurdu olarak hazırlandı.

Sınır kentte iki yurt karantina için ayrıldı, System.String[]

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kırklareli'de yurt dışından getirilen vatandaşların 14 gün boyunca gözlem altında tutulması için Hundi Hatun ile Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurtları karantina yurdu olarak hazırlandı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin yurtlarda incelemelerde bulundu.


Korona virüs salgını nedeniyle tüm yurtta önlemler alınırken, Bulgaristan Dereköy Hudut Kapısı'nın kapatıldığı Kırklareli'de de önlemler alındı. Bu doğrultuda Kırklareli'de ihtiyaç olması halinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlardan Hundi Hatun ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurtları boşaltıldı. Karantinaya alınacak vatandaşlar için hazırlanan yurtlara önümüzdeki süreçte Türk vatandaşlarının gelmesi bekleniyor. Öte yandan, Kırklareli Valisi Osman Bilgin karantina olarak hazırlanan yurtlarda incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Karantina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:22 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti         
21:40
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi         
20:10
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz         
18:34
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu         
18:14
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu         
18:10
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 15:48:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınır kentte iki yurt karantina için ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]