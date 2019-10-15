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Sınır Köyleri Boşalıyor

54 dakika önce

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 'Barış Baharı' harekatı sürerken, sınır hattında bulunan köylerde yaşayanlar evlerini terk etmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 'Barış Baharı' harekatı sürerken, sınır hattında bulunan köylerde yaşayanlar evlerini terk etmeye devam ediyor. Mardin'in Kızıltepe İlçesine bağlı Şenyurt Köyünde yaşayan son ailenin de çıkmasıyla köy tamamen boşaldı

Sınır Köyleri Boşalıyor

Kızıltepe, Türkiye, Mardin, Suriye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:08 
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