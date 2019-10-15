Sınır Köyleri Boşalıyor
54 dakika önce
Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 'Barış Baharı' harekatı sürerken, sınır hattında bulunan köylerde yaşayanlar evlerini terk etmeye devam ediyor.
Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 'Barış Baharı' harekatı sürerken, sınır hattında bulunan köylerde yaşayanlar evlerini terk etmeye devam ediyor. Mardin'in Kızıltepe İlçesine bağlı Şenyurt Köyünde yaşayan son ailenin de çıkmasıyla köy tamamen boşaldı
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:08
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