Son Dakika Haberleri: Sınır köyünde 245 düzensiz göçmen yakalandı
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Sınır köyünde 245 düzensiz göçmen yakalandı

56 dakika önce

Edirne'de Yunanistan'a sınır köylerden Orhaniye'de bir günde 245 düzensiz göçmen yakalandı.

Sınır köyünde 245 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de Yunanistan'a sınır köylerden Orhaniye'de bir günde 245 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği mensupları, sınır devriyeleri sırasında askeri yasak bölgede çok sayıda grup tespit etti.

Yunanistan'a yasa dışı yoldan geçmeye çalışan Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen askerlerce yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilen düzensiz göçmenler sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine götürüldü.

Yunanistan, Orhaniye, Piyade, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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