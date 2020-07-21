Sınır köyünde bal hasadı - Son Dakika

Bulgaristan sınırındaki Suakacağı köyü yakınlarında bal hasadı başladı.

Arıcı Erol Rodoplu, yaptığı açıklamada, ayçiçeği balı hasadına başladıklarını söyledi.

Hasat için yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Rodoplu, şunları kaydetti:

" Edirne'de kanola balı ile sezon başlıyor. Daha sonra karaçalı balı ve sonrasında ayçiçeği balı hasadımızı yapıyor ve böylelikle sezonu kapatmış bulunuyoruz. Bu sene hava koşulları nedeniyle karaçalı balı hasadını iyi gerçekleştiremedik. Son birkaç yıldır da ayçiçeği balı düşüşte. Bunda en büyük etken, hava koşulları ve arazinin başka ürünlerle değerlendirilmesi."