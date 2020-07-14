Sinir kriz geçiren kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmaya kalktı - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde boşanma sürecinde olan kadın, kocasının eşyalarını oturduğu apartmanın balkonunda yakmak istedi. Ekiplere zor anlar yaşatan kadın, güçlükle ikna edildi.

Olay, Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ve T.A. şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açacakları sırada S.A., kocası T.A'nın mal kaçırmaya çalıştığı ve kullandıkları otomobili sattığı iddiasıyla sinir krizi geçirdi. S.A., oturdukları apartmana gelerek kocası T.A'nın özel eşyalarını balkona toplayıp yakmaya kalkıştı. Aynı zamanda eşine hakaret yağdırmaya başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. S.A., kocasının özel eşyalarını yaktığını, isterse kendinin söndürebileceğini, kimseyi istemediğini, itfaiye müdahale ederse kendini 5. kattan aşağıya bırakacağı yönünde ekipleri tehdit etti. S.A'nın kocası T.A. olay yerine gelince, öfkeli kadın kapıyı açtı. Sağlık ve polis ekipleri S.A.'nın bulunduğu daireye girdi. Uzun çabalar sonunda hastaneye gitmeye ikna olan S.A. sağlık ekipleri ile aşağıya kadar indi. Ardından da ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(İHA)