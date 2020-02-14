Sinir krizi geçirdi, balkondan sokağa eşyaları fırlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinir krizi geçirdi, balkondan sokağa eşyaları fırlattı - Son Dakika

Sinir krizi geçirdi, balkondan sokağa eşyaları fırlattı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs sinir krizi geçirip kendini eve kitledi.

Sinir krizi geçirdi, balkondan sokağa eşyaları fırlattı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs sinir krizi geçirip kendini eve kitledi. Eve girmek isteyenlere direnen şahıs evinin balkonuna çıkarak kimsenin eve girmesine izin vermedi. Sinir krizi geçiren şahıs balkondan sokağa eşyalar fırlatarak ortalığı birbirine kattı.


Olay, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.M. isimli genç bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışanların üzerine ikamet ettiği apartmanın 3'ncü katındaki balkonundan evdeki eşyaları fırlattı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri uzun süre Ş.M.'yi sakinleştirmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de şahsın kendisini atma ihtimaline karşı sokakta hava yastığı açtı. Ş.M., Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iknası sonrasında kendisini kilitlediği evden çıktı. İkna edilen şahıs polis otosuyla Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - MANİSA

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:24 Kaynak: İHA
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