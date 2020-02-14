Sinir krizi geçirdi, evdeki eşyaları sokağa fırlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinir krizi geçirdi, evdeki eşyaları sokağa fırlattı - Son Dakika

Sinir krizi geçirdi, evdeki eşyaları sokağa fırlattı

52 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sinir krizi geçirdiği ileri sürülen Ş.M., 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkarak eşyaları sokağa attı.

Sinir krizi geçirdi, evdeki eşyaları sokağa fırlattı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sinir krizi geçirdiği ileri sürülen Ş.M., 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkarak eşyaları sokağa attı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Ş.M., polis merkezine götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Selvitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sinir krizi geçiren Ş.M., kendini eve kilitledi. Kendisine yardım etmek isteyenleri eve sokmayan Ş.M., daha sonra üçüncü katta bulunan evin balkonuna çıkarak eşyaları yolla attı. Komşularının İhbarı üzerine olay yerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri de intikal etti. İtfaiye ekipleri Ş.M.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak tedbir aldı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Ş.M., polis merkezine götürüldü.


Turgutlu, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale! "Üç kritik hata ölümleri artırdı"
Beylikdüzü'nde sokak ortasında genç adama kurşun yağmuru 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 03:12:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinir krizi geçirdi, evdeki eşyaları sokağa fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]