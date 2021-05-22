Sinir krizi geçirdi, evini yakıp bileklerini kesti - Son Dakika

Sinir krizi geçirdi, evini yakıp bileklerini kesti

ANKARA - Ankara'da yabancı uyruklu bir kişi arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra sinir geçirdi. Evini ateşe veren şahıs ardından da bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı.

Olay, Mamak Türközü Mahallesi 2. Cadde'de bulunan Kahraman Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu 3 kişi arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Şiddetlenen kavga da sinirlerime hakim olamayan ev sahibi yabancı uyruklu şahıs evini ateşe verdi ve bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı. Diğer iki kişi ise yanan evden kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İntihar girişimde bulunan kişinin ise kurtarıldığı, bilincinin açık olduğu ve yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

"Bileklerini kesip intihar etmeye çalışmış"

Yaşanan olaya tanık olan komşulardan Ömer Mızrak, "Dumanlar çıktığını gördük. Koku geliyordu. O anda da itfaiye ekipleri gelmişti zaten. Yabancı uyruklu oldukları söyleniyor. Zaten 15 gün öncede yeni kavga çıkmıştı. Bileklerini kesip intihar etmeye çalışmış. Psikolojik sorunları varmış. Evi ateşe vermiş. Yalnız yaşıyormuş. Yangında baya bir dumanlar yükseliyordu. İtfaiye geldi. Polisler geldi. İki tane ambulans geldi. Biz tanımıyorduk kendisini" dedi.