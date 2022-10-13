Sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı (2)

Bu arada Rıdvan Ö. ve ailesine ait evde sabah yeniden dumanların görülmesi üzerine itfaiye ekipleri binada soğutma çalışması yaptı.

Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde ailesine ve kendine ait iki katlı evi ateşe veren kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra kayınvalidesine ait evi de yakmaya çalıştı.

Kaynak: AA

Yıldırım, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

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