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Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi - Son Dakika

Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi

01.11.2021 08:18

Adana'da sinir krizi geçiren 19 yaşındaki genç oturdukları apartman dairesini ateşe verdi. Daha sonra balkona çıkan genç sigara içti. Bir süre sonra dumanlardan etkilenen genç itfaiye tarafından kurtarıldı.

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Ö.G. (19), ailesiyle birlikte yaşadığı evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Evden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti

TENCERE TAVA FIRLATTI

Olay yerine gelen ekipleri, genci kurtarmak için ikna etmeye başladı. Ancak ikna olmayan Ö.G polis ve itfaiye ekiplerine tencere ve tava gibi eşyalar fırlattı. Kısa süre sonra ev tamamen alevlere teslim olunca Ö.G kendisini balkona attı.

Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti

BALKONA ÇIKIP SİGARA YAKTI

Balkona çıkan Ö.G, etrafa bağırarak sigara yaktı. Ardından alevlere aldırış etmeden sigarasını içti. Bir süre sonra dumandan etkilenen Ö.G'yi itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı. Ayakta tedavisi tamamlanan Ö.G gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi

Çukurova, İtfaiye, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi - Son Dakika


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