Sinir krizi geçiren genç sevgilisini hastanede rehin aldı! - Son Dakika
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Sinir krizi geçiren genç sevgilisini hastanede rehin aldı!

30.09.2022 10:03

İstanbul Pendik'te bulunan özel bir hastanenin otoparkında sinir krizi geçiren genç, sevgilisini rehin aldı. Şahıs, polis ekipleri tarafından 1 saatin sonunda ikna edilerek gözaltına alındı.

Mustafa Ç., iki hafta önce çalıştığı fabrikadan işten atıldı. Nişanlanma aşamasında olan eli silahlı şahıs hastanede bilgi işlemde çalışan Dilek A. ile görüşmek istedi.

OLUMSUZ YANIT ALINCA DELİYE DÖNDÜ

Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan genç, sinirlenip yanında getirdiği tabancayla hastaneyi basıp Dilek A. ile hastane otoparkına indi. Bir süre tartıştıktan sonra şahıs, açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı. Daha sonra tabancayı sevgilisinin başına dayayan Mustafa Ç., etrafa korku dolu anlar yaşattı.

1 SAATİN SONUNDA İKNA ETTİLER

Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı. Sevgilisini yaklaşık 1 saat rehin alan Mustafa Ç.'nin o anları kameraya yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinir krizi geçiren genç sevgilisini hastanede rehin aldı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinir krizi geçiren genç sevgilisini hastanede rehin aldı! - Son Dakika
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