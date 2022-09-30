Sinir krizi geçiren genç sevgilisini hastanede rehin aldı!

Mustafa Ç., iki hafta önce çalıştığı fabrikadan işten atıldı. Nişanlanma aşamasında olan eli silahlı şahıs hastanede bilgi işlemde çalışan Dilek A. ile görüşmek istedi.

OLUMSUZ YANIT ALINCA DELİYE DÖNDÜ

Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan genç, sinirlenip yanında getirdiği tabancayla hastaneyi basıp Dilek A. ile hastane otoparkına indi. Bir süre tartıştıktan sonra şahıs, açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı. Daha sonra tabancayı sevgilisinin başına dayayan Mustafa Ç., etrafa korku dolu anlar yaşattı.

1 SAATİN SONUNDA İKNA ETTİLER

Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı. Sevgilisini yaklaşık 1 saat rehin alan Mustafa Ç.'nin o anları kameraya yansıdı.