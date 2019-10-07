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Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası

19 dakika önce

BAKIRKÖY'de iddiaya göre sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi.

Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası, System.String[]
BAKIRKÖY'de iddiaya göre sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri dairede kadını ve erkek arkadaşını kurtardı.

Bakırköy'de bir kadın erkek arkadaşı ile birlikte oturduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. İddiaya göre evde küçük çaplı yangın çıkaran kadın ve erkek arkadaşı kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Bakırköy Kartaltepe Mahallesi, Bitişikbağlar Orta Sokak'ta 01.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bir apartmanın 3. katında oturan bir kadın iddialara göre erkek arkadaşı ile oturduğu sırada sinir krizi geçirdi. Evde küçük çaplı yangın çıkaran ismi öğrenilemeyen kadın ve yanındaki erkek arkadaşı itfaiye ekipleri tarafından kapıyı kırarak kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Sinir krizi geçiren kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansa alınan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken erkek arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.



- İstanbul
Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:26 Kaynak: DHA
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