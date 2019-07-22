Son Dakika Haberleri: Sinir krizi geçiren kadın evi yaktı
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Sinir krizi geçiren kadın evi yaktı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde girdiği bunalım sonrası evini ateşe veren kadın güçlükle sakinleştirildi.

Sinir krizi geçiren kadın evi yaktı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde girdiği bunalım sonrası evini ateşe veren kadın güçlükle sakinleştirildi.

Olay, Altınkaya Mahallesi Aktaş Sokak'ta 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Ayşe Şimşek, sinir krizi geçirerek evi ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polise kapıyı açmayan Ayşe Şimşek, balkondaki saksıları, sandalyeleri eline ne geçirdiyse sokağa atmaya başladı. Kapıyı kırarak açan polis ekipleri kadını zorla sakinleştirdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ayşe Şimşek, ise olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:02 Kaynak: İHA
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