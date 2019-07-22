Son Dakika Haberleri: Sinir krizi geçiren kadın evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı
Son Dakika Güncel Haber

Sinir krizi geçiren kadın evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı

49 dakika önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ş., evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı.

Sinir krizi geçiren kadın evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı, System.String[]
SAMSUN'un Bafra ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ş., evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken, sinir krizi geçiren kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi Aktaş Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.Ş., 3'üncü katta bulunan evini ateşe verdi. Durumu fark eden komşuları, polis ile itfaiyeyi aradı.
Ancak kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açmadı. A.Ş. mutfaktan aldığı eşyaları balkondan atmaya başladı.
İtfaiye ekipleri, dışarıdan başlattığı müdahale ile yangını büyümeden söndürdü. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler ise A.Ş.'yi ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.Ş., hastanede tedavi altına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! İstanbul Valiliği Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt Biletix hakkında soruşturma açıldı Sel nedeniyle Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:41:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinir krizi geçiren kadın evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]