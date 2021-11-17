Sinir krizi geçiren kadın korku dolu anlar yaşattı! Komşusunun 8 yaşındaki çocuğunu rehin aldı - Son Dakika

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Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İhsaniye Caddesindeki 5 katlı bir binada gerçekleşen olayda, Ankara'dan 3 gün önce akrabalarını ziyarete gelen ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K. (21), iddiaya göre sinir krizi sonucu üst kat komşusunun kapı zilini çaldı.

EVE GİRİP ÇOCUĞU REHİN ALDI

Annesi S.Ö. işte olduğu için evde yalnız olan B.E.Ö., kapıyı açtı. Eve giren H.K., kapıyı kilitleyip B.E.Ö.'yü rehin aldı. B.E.Ö.'nün ağlamasını ve kadının bağırma seslerini duyan bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 SAATLİK İKNA ÇABASI SONUCU KAPIYI AÇTI

Polis, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu H.K.'yı ikna edip, kapıyı açmasını sağladı. H.K. kapıyı açar açmaz eve giren polis, küçük çocuğu kurtardı. H.K. ise polise uzun süre direnmesine rağmen güçlükle gözaltına alındı. H.K.'nın elinden kurtarılan B.E.Ö.'yü bir yakını sarılıp sakinleştirmeye çalıştı.

İNCELEME SÜRÜYOR

H.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.