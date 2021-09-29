Sinir krizi geçiren kadın otobüs durağına saldırdı - Son Dakika

- Sinir krizi geçiren kadın otobüs durağına saldırdı

MERSİN - Mersin'de sinir krizi geçiren bir kadın, taş ile otobüs durağının camını kırdı. Durakta bekleyenler korku dolu anlar yaşarken, saldırgan kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirdiği iddia edilen K.A. isimli bir kadın, saat 16.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Yaşat Durağındaki duraklara taşla saldırdı. İş ve okul çıkış saatinde gerçekleşen olayda oldukça kalabalık olan otobüs durağında bulunan vatandaşlar korkuyla bölgeden uzaklaşırken, saldırgan kadın ilk denemelerinde başarısız oldu. Daha sonra yolun karşısına geçerek refüjden aldığı taş ile durağın başka bir camına vuran kadın, bu denemesinde başarılı oldu. Taşın çarpma şiddeti ile saniyeler içinde cam dağıtılırken, şans eseri kimseye bir şey olmadı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kadın gözaltına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi kadından şikayetçi olurken, gözaltına alınan kadın işlemleri için Mağazalar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan, olay anı bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, ilk önce durağın yan camına vuran kadın, bu girişiminde başarısız oluyor. Daha sonra yolun karşısından aldığı taşla bir kez daha deneme yapan kadın, bu kez durağın camını kırıyor.