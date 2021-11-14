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Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı - Son Dakika

Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı

14.11.2021 11:51
Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı

Antalya'da üzerinde film karakteri 'Superman' tişörtü bulunan madde bağımlısı genç, sinir krizi geçirip evde kırılmadık eşya bırakmadı.

Antalya'da üzerinde film karakteri 'Superman' tişörtü bulunan madde bağımlısı genç, sinir krizi geçirip evde kırılmadık eşya bırakmadı. Annesinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna etmekte güçlük çekti. Zor da olsa babasının sakinleştirdiği genç, "Ne güzel çalışıyordum, bir anda böyle oldu hayatım" dedi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Balbey Mahallesi 421. Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Sinir krizi geçiren madde bağımlısı Çağlar D. (28) evdeki eşyalara zarar vermeye başlayınca annesi polis merkezine giderek durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evin kapılarını kapatıp dışarı çıkmayan Çağlar D, babası Tuncay D. ve eve gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Tüm ikna çabalarına rağmen bir türlü sakinleşmeyen genç ile babası arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

"Hıncımı sağdan soldan çıkartıyorum"

Üzerinde film karakteri 'Superman' tişörtü bulunan Çağlar D., sokak lambalarının yanmamasına da öfkelenip, "Baba sen öldükten sonra mı düzelecek bu lambalar" dedi. Kendisini çeken gazetecilere de seslenen genç adam, "Güzel bir hayat istiyorum. Yediğim hiçbir şey dokunmadı, hastaneden çıktım böyleydim. Kızıyorum, hıncımı sağdan soldan çıkartıyorum. Tüpçüydüm, 3 bin lira maaş alıyordum. Ne güzel de çalışıyordum. Bir anda böyle oldu hayatım" diye konuştu.

Çağlar D.'nin ekiplerin gitmesi halinde sakinleşeceğini söylemesi üzerine polis baba ile de görüşüp olay yerinden ayrıldı.

"Tedavi olup vatana ve millete hayırlı bir evlat olmasını istiyorum"

Oğlunun çalışırken yorgun düştüğü sırada kötü niyetli kişiler tarafından maddeye başlatıldığını ileri süren baba Tuncay D., "Benim çocuğum tüpçüde çalışıyordu. Altın gibi bir çocuktur aslında. Çalışırken yorgun ve bitap düşmüş, bazı kötü niyetli kişiler de buna uyarıcı haplar vermişler. Ne olduğunu bilmiyorum. Zaman içerisinde oğlum hapları attıkça kendini kuvvetli hissetmiş, buna bağımlı hale gelmiş. Şu anda 3 günde bir bunu istiyor ama bulamadığı zaman da bu şekilde çıldırıyor. Evde sağı solu kırıyor döküyor, zarar veriyor. Tedavi olmasını, vatana, millete yararlı olmasını istiyorum. Fakat polis karakoluna gittiğimde alamayacaklarını söylüyorlar. Hanımım şikayetçi olmaya gitti. Uykusuz bırakıyor bizi, geceleri uyku yok. Onun emrinde koşturuyoruz. Devletimden yardım bekliyorum, başvuruda bulundum ama kabul eden yok" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı
Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı
Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı
Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı
Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı
Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı
Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı
Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı
Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı

Superman, Antalya, Polis, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı - Son Dakika
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