Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı

Çorlu Atatürk Meydanı'nda yaşanan olayda aracına haciz gelen M.Ö. (32), meydana çektiği aracını benzin döküp yaktı. Alev alev yanan otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay yerinde sinir krizi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. M.Ö. polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Alev alev yanan otomobil ise küle döndü.
İşte olay yerinden kareler;
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