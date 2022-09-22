Olay yerinde sinir krizi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. M.Ö. polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Alev alev yanan otomobil ise küle döndü.

Kaynak: İHA

Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı - Son Dakika

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