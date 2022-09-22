Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı - Son Dakika
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Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı

22.09.2022 15:57
Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracına haciz geldiği öne sürülen bir kişi otomobilini benzin döküp yaktı. Alev alev yanan aracı ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Sinir krizi geçiren şahsı vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Çorlu Atatürk Meydanı'nda yaşanan olayda aracına haciz gelen M.Ö. (32), meydana çektiği aracını benzin döküp yaktı. Alev alev yanan otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde sinir krizi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. M.Ö. polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Alev alev yanan otomobil ise küle döndü.

İşte olay yerinden kareler;

Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
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Kaynak: İHA

Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı - Son Dakika
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