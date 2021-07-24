Üye Girişi
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü - Son Dakika

Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü

24.07.2021 14:08

Muğla'da sabahın erken saatlerinde sahilde oturan 4 kişilik arkadaş grubundaki bir erkek ile kadın arasında kavga başladı. Öfkeli kadın, erkeğe "İçeceksen adam gibi iç" diyerek bağırıp tekme ve yumruklarla saldırdı. Etrafına hakaretler savurup sinir krizi geçiren erkek ise sinirini plastik dubalardan çıkardı. Bir süre sonra arkadaşları tarafından sakinleştirilen ikili hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak bölgeden uzaklaştı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki halk plajında bugün saat 06.00 sıralarında, birlikte oturan 2'si kadın 4 arkadaştan kadın, karşısındaki erkeğe, "İçeceksen adam gibi iç" diye bağırdı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

ÜZERİNE YÜRÜYEN ERKEĞE TEKME TOKAT SALDIRDI

Birbirlerine küfredip, hakaretler yağdıran tarafları arkadaşları sakinleştirmek istedi. Ancak, ''Defol git'' diye bağıran kadın, üzerine yürüyen erkeğe tokat ve yumruk atıp, tekmeyle karşılık verdi.

ERKEK, SİNİRİNİ PLASTİK DUBALARDAN ÇIKARDI

Neye uğradığını şaşıran erkek ise sinirini çevredeki hasır şemsiyeler ve plastik dubalara vurup, hasar vererek çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ÇÖPLERİNİ BIRAKIP HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ UZAKLAŞTILAR

Bu arada çıktıkları sahil yolunda da kavga etmeyi sürdüren taraflar polislerin geldiğini fark edince, çöplerini sahilde bırakıp, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaştı. Aldığı darbeler nedeniyle adamın yüzünde şişlik oluşurken, kadının ise sadece saçlarının dağıldığı görüldü. Yaşanan o anlar saniye saniye görüntülendi.

Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü

Atatürk Caddesi, Marmaris, Muğla, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Emre Sivri: Ah benim güzel marmarisim. Bayramlarda otel rezervasyonu olmayanları almamak lazım.kamyonet bagajlarında sahıllerde uyudular.turızm bu hale geldı. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek samimi bir şekilde görüntülendi 14:11 Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek samimi bir şekilde görüntülendi Yaşlı komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den skandal sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere 14:05 Yaşlı komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den skandal sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli 13:33 Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız 13:08 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız 12:00 Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız Mehmet Ceyhan, 11:50 Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti 11:24 Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu 11:19 Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
14:11 Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek samimi bir şekilde görüntülendi
14:08 Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü
14:06 Stancu'dan, Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil
14:05 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sağ beki Boey, Mbappe ve Neymar gibi yıldızlara karşı yakaladığı istatistikle parmak ısırttı
13:33 Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli
13:24 Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı
13:07 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız
13:06 Sosyal medyada gündem olan video: Hastalara tarihi geçmiş koronavirüs ilaçları mı veriliyor?
12:45 Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi
12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapacağı 4 takım belli oldu Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapacağı 4 takım belli oldu         
14:18
Stancu'dan, Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil Stancu'dan, Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil         
14:07
iPhone'lara gelen iPhone'lara gelen "Evde kal" uyarısının Vodafone'da yaşanan teknik arızdan kaynaklandığı öğrenildi         
13:46
Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı         
13:25
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı         
11:55
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı         
11:15
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak         
18:45
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın         
16:06
Korkunç kazada kocasını kaybetti, Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 14:36:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement