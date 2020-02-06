Sınır noktası personellerine "Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır noktası personellerine 'Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi' - Son Dakika

Sınır noktası personellerine "Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi"

6 saat önce

Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü personellerine ve idarecilerine "Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi" verildi.

Sınır noktası personellerine

Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü personellerine ve idarecilerine "Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi" verildi.


Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Teknik Destek Programı'na sunularak desteklenmeye değer bulunan "Etkin Sunumlar, Yetkin Kurumlar" Projesi kapsamında düzenlenen eğitime Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünde görevli 16 personel katıldı. 04-05 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen faaliyetle ilgili olarak Kurum Müdürü Tayfun Uzun yaptığı açıklamada, "Doğru ve planlı kişisel gelişim eğitimleri, kurumların insan kaynağı ve hizmet kalitelerini arttırmak için önemli bir araçtır. Bu noktadan hareketle önümüzdeki dönemlerde de bu tip projeler üreterek personellerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya gayret göstereceğiz." dedi.


Eğitim sonrasında eğitmen Psikolog Yeliz ARDA tarafından katılımcı personellere katılım belgesi verildi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
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