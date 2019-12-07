Son Dakika Haberleri: "Sınır Ötesi Deniz, Çevre Koruma Projesi" çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel 'Sınır Ötesi Deniz, Çevre Koruma Projesi' çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

"Sınır Ötesi Deniz, Çevre Koruma Projesi" çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Demirköy'de "Sınır Ötesi Deniz, Çevre Koruma Projesi" sürüyor.

Demirköy'de "Sınır Ötesi Deniz, Çevre Koruma Projesi" sürüyor.

Demirköy Kaymakamlığı ve Bulgaristan Burgaz Liman Başkanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, değerlendirme toplantısı yapıldı.

İğneada beldesinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Cafer Ekinci, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, İğneada Sahil Güvenlik Bot Komutanı Meriç Karahalil ile Bulgaristan Burgaz Vali Yardımcısı Dimitri Nikalov, Burgaz Liman Başkanı Aleksandır İliev ve Liman Başkan Yardımcısı Darya Pişeva katıldı.

Kaymakam Ekinci, konuşmasında, "Sınır Ötesi Deniz, Çevre Koruma Projesi"ni en iyi şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Proje ile Bulgaristanla ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunmasını amaçladıklarını ifade eden Ekinci, gemilerdeki petrol sızması ve kıyı kaynaklarından gelen deniz kirliliğine karşı ortak mücadele edileceğini belirtti.

Bu kapsamda deniz kirliliğinin temizlenmesi için ekipmanlarının alınması ve kirlilikle mücadele ekiplerinin çeşitli eğitimlerden geçirileceğini aktaran Ekinci, deniz kirliliğine anında müdahale edilebilir seviyeye ulaşmak istendiğini kaydetti.

Toplantıda, deniz ve karasal alanların birbirlerini etkilediği kirlilik, dökülmeler, gemilerden ve kıyı çöplerinden bölgelerinin önlenmesine yönelik belirlenen ekiple yapılacak çalışmalar ile eğitim ve strateji planları görüşüldü.

Bulgaristan, Demirköy, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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