Sınır Ötesi E Ticaret Eğitimi tamamlandı - Son Dakika

Sınır Ötesi E Ticaret Eğitimi tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve Worldef Business School Genel Müdürü Orxan Isayev'in konuşmacı olarak katıldığı Sınır Ötesi E Ticaret Eğitimi video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve Worldef Business School Genel Müdürü Orxan Isayev'in konuşmacı olarak katıldığı Sınır Ötesi E Ticaret Eğitimi video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.


Programda ilk olarak söz alan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "Bildiğiniz Üzere Dünya Geleninde Yaşanan Pandemi Dolayısıyla hep birlikte yeni alışkanlıklar edindik, yeni iletişim yolları kullanmaya başladık, yeni çalışma modelleri geliştirdik. Hatta eğitim çalışmalarımızı bile bu şekilde dijital mecralara taşıdık. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak her yeni gelişmeyi yakından takip ediyor, üyelerimizin tüm imkanlara en hızlı şekilde ulaşması için gerekli tüm yazılımsal ve donanımsal yatırımları yapıyoruz. Daha önce birçok konuşmamızda dünyada çalışma modelleri ve iş metodlarında büyük değişimler olacağını ve 47 mesleğin tamamen yok olacağını, yerlerine yeni meslekler geleceğini ifade etmiştim. Yaşanan pandemi dolayısıyla orta vadede gerçekleşmesi beklenen bu değişim biraz daha erken olacak. Bugünkü konu da uzun yıllardır birçok farklı şekilde gerçekleştirilen e ticaretin sınır ötesi yapılması şekilleri üzerine olacak. Birazdan kıymetli hocamız sizlere bu konuda geniş çaplı bilgiler verecek. Bunun öncesinde Düzce TSO olarak yeni hedeflerimizden birinin KOBİ'lerimizin sınır ötesi e ticaret alışkanlığını edinmeleri olacağını da sizlere belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. Tuncay Şahin'in konuşmasından sonra eğitime geçen Worldef Business School Genel Müdürü Orxan Isayev, elektronik ticaret, kavramlar, ticaret şekilleri ve uyulması gereken kurallarla ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Isayev, eğitim boyunca katılımcıların sordukları sorulara anlık olarak cevaplar verdi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sınır Ötesi E Ticaret Eğitimi tamamlandı - Son Dakika
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