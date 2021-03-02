Sınır ötesi e-ticarette büyük gelişme - Son Dakika

Sınır ötesi e-ticarette büyük gelişme

02.03.2021 13:27
Sınır ötesi e-ticarette büyük gelişme, System.String[]

Yerliara Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Arzu Aydın, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın çalışmasında, 2016-2018'de tüm dünyada sınır ötesi B2C alışveriş yapan kişi sayısının 130 milyon kişi artarak 330 milyon kişiye ulaştığının görüldüğünü bildirdi.

Yerliara Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Arzu Aydın, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın çalışmasında, 2016-2018'de tüm dünyada sınır ötesi B2C alışveriş yapan kişi sayısının 130 milyon kişi artarak 330 milyon kişiye ulaştığının görüldüğünü bildirdi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) desteğiyle Yerliara tarafından hazırlanan raporda görüşlerine yer verilen Aydın, her ne kadar çalışmalarda sınır ötesi e-ticaret hacmiyle ilgili rakamlar arasında farklılıklar olsa da ortaya konulan rakamların e-ticaretin her büyüklükte işletme için çok önemli fırsatlar barındırdığını belirtti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın çalışmasında 2016-2018 yılları arasında, 2 yılda tüm dünyada sınır ötesi B2C alışveriş yapan kişi sayısının toplamda 130 milyon kişi artarak 330 milyon kişiye ulaştığı görülmektedir. Bu rakamın büyüklüğü 2019 yılında Türkiye'de internetten alışveriş yapan 39,3 milyon kişiyle karşılaştırıldığında daha net anlaşılmaktadır. Sınır ötesi ticaretin önemini küresel çapta gerçekleştirilen anket çalışmaları da doğrulamaktadır. Visa firmasının 2019 yılında Avustralya, Kanada, Çin/Hong Kong, Fransa, Almanya, Meksika, Singapur, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD'nin aralarında bulunduğu 10 büyük pazarda yaklaşık 1.000 üst düzey yönetici ile gerçekleştirilmiş Küresel Satıcılar E-Ticaret çalışmasında katılımcıların yüzde 87'si online satışların şirketlerin yeni pazarlara girme konusundaki en büyük fırsatlarından biri olduğuna inandıklarını belirtmiştir.

Yine aynı çalışmada, katılımcıların yüzde 66'sının ürünlerini uluslararası pazarlara sattıkları ve sınır ötesi cirolarının toplam cirolarından aldıkları payın ortalama yüzde 31'e ulaştığı görülmüştür. Büyük ölçekli firmaların hepsinin, orta ölçekli firmaların ise yüzde 90'ının yeni pazarlara giriş konusunda harekete geçtikleri ancak küçük ölçekli firmalarda bu oranın yüzde 71 seviyesinde olduğu gözlenmiştir. PayPal firmasının 2018 yılında gerçekleştirdiği Sınır Ötesi Tüketici Araştırması'nda ülkemizdeki KOBİ'ler için avantajlı noktalar olduğu gözlenmektedir."

Yerliara.com'un yerel kabiliyetlerle üretilmiş yüksek katma değerli ürünleri dijital ortamda bir araya getirdiğini aktaran Aydın, "Firmalarımızın aynı zamanda sınır ötesi e-ticaret yapabilmelerine yardımcı olmak için sınır ötesi e-ticaret ile ilgili bir yol haritası serisi yapmayı planlıyoruz. Bu amaçla hazırladığımız serinin ilki Ticaretin Yeni Navigasyonu: Sınır Ötesi E-Ticaret isimli raporumuzu yayımladık." ifadelerini kullandı.

"Firmalar arası e-ticaret giderek önem kazandı"

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki de e-ticaretin sektörün dışında kalamayacağı bir trend olduğunu belirterek, son tüketiciye hitap eden ürünlerde e-ticaretin belirli bir pay elde ettiğini, bu payın yıldan yıla artacağını kaydetti.

Firmalar arası (B2B) e-ticaretin de giderek önem kazandığını aktaran Öztiryaki, "Bu noktada İDDMİB olarak önemli sanal girişimlere öncülük ediyoruz. 2020 yılında 15 ülkede 140 Türk firması ve 632 yabancı firmanın katılımı ile 1.300'den fazla ikili görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

EVSİD Başkanı Burak Önder ise "Öncelikle e-ihracatta da geleneksel ihracatta olduğu gibi ana stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Bunu yaparken güçlü ve zayıf yanlarımızı doğru değerlendirmemiz çok önemli. Üretim gücümüzün yanında lojistik, pazarlama, müşteri yönetimi ve bilişim teknolojileri konularında yetkinliklerimizi iyi analiz etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler, Ticaret, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sınır ötesi e-ticarette büyük gelişme - Son Dakika Ekonomi


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