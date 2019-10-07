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Sınır ötesi harekat tezkeresi TBMM'de

1 saat önce

Sınır ötesi harekata ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.

Sınır ötesi harekat tezkeresi TBMM'de, System.String[]

Sınır ötesi harekata ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.

Irak ve Suriye'ye asker gönderme ve Mali'ye asker gönderme tezkerelerinin uzatılmasına ilişkin tezkereler TBMM'ye geldi. Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinde Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birlik ve istikrarın korunmasına verilen önem vurgulanarak, PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürdüğüne dikkat çekildi. Suriye'de mevcudiyetini sürdüren terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik eylemlerinin altı çizilerek, Suriye'de güvenli bölge tesisine yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Tezkere ile Mali'de de Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında asker gönderilmesinin uzatılması öngörülüyor.

(İHA)

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:30 Kaynak: İHA
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