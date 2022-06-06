Sınır Ötesi İşbirliği programlarının yeni dönemi Edirne'de tanıtılacak - Son Dakika
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Sınır Ötesi İşbirliği programlarının yeni dönemi Edirne'de tanıtılacak

06.06.2022 12:53
Sınır Ötesi İşbirliği programlarının yeni dönemi Edirne'de tanıtılacak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca Sınır Ötesi İşbirliği programlarının yeni dönemi ilk olarak Edirne'de tanıtılacak.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca Sınır Ötesi İşbirliği programlarının yeni dönemi ilk olarak Edirne'de tanıtılacak.

AB Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye - AB ile işbirliğinin önemli bir boyutunu oluşturan, komşu AB üyeleri ve diğer bölge ülkeleriyle yürütülen Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının yeni dönemini tanıtmak üzere Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca düzenlenen "Sınır Ötesi İşbirliği Programları Tanıtım Toplantıları"nın ilki Edirne ve Kırklareli illerine yönelik olarak yarın Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Tanıtım toplantısının hemen ardından, Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında proje sunmak isteyen potansiyel yararlanıcılara yönelik bir proje hazırlama eğitimi ise 8-9 Haziran tarihlerinde aynı yerde düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının "Ulusal Otorite" sıfatıyla Türkiye'deki uygulamasından sorumlu olduğu Sınır Ötesi İşbirliği Programları, Trakya, Akdeniz, Karadeniz bölgelerinde sınır ötesi paydaşlar ile yürütülen projelere önemli finansman olanağı sağlıyor.

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yeni teklif çağrıları duyurulacak bu programlardan ilgili tüm paydaşların daha etkin bir şekilde istifade edilebilmesi için önümüzdeki süreçte Samsun, Trabzon, İzmir, Antalya ve Adana olmak üzere toplam 6 ilde daha Sınır Ötesi İşbirliği Programlarına yönelik tanıtım toplantıları ve proje eğitimleri gerçekleştirilecek.

-Sınır Ötesi İşbirliği Programları nedir?

Sınır Ötesi İşbirliği Programları, AB ülkelerinin ortak sınır bölgelerinde, AB üyesi ülkelerle sınırları bulunan üçüncü ülkelerin sınır bölgeleri arasında ve AB'nin kendi içindeki bölgeler arasında dengeli bir kalkınma için işbirliğini sağlamak üzere yürütülüyor.

Sınır Ötesi İşbirliği Programları, uygulandıkları program alanlarında sosyal kalkınmanın temin edilmesi, sürdürülebilir iktisadi kalkınmanın hızlandırılması, doğal, kültürel ve tarihi miras değerlerinin korunmasını hedefliyor.

Yerel yönetimler, merkezi yönetiminin taşra teşkilatı, eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları gibi pek çok paydaşın sınırın ötesindeki ortaklarıyla birlikte hayata geçirdiği projeler, bir yandan önemli yatırılmalara ön ayak olurken, bir yandan da toplumları birbirine yakınlaştırarak önyargıların kırılmasına katkı sağlıyor.

Türkiye, 2004 yılından bu yana "Interreg Türkiye-Bulgaristan IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı" ve "Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı" olmak üzere 2 programa katılıyor.

Türkiye'nin "Interreg Next Akdeniz Havzasında SÖİ Programı"na da katılmak üzere hazırlıkları sürüyor.

Interreg Türkiye-Bulgaristan IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Edirne ve Kırklareli'ye 2004 yılından beri çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm gibi alanlarda 70 milyon avro değerinde 250'nin üzerinde proje tamamlandı.

Programın 2021-2027 dönemi için belirlenen öncelikler arasında "Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa" "Vatandaşlarına daha yakın bir Avrupa" ile "Daha güvenli bir Avrupa" başlıkları bulunuyor. Bu kapsamda programın yeni döneminde uygulanacak projelere ise 34,4 milyon avro tahsis edilecek.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır Ötesi İşbirliği programlarının yeni dönemi Edirne'de tanıtılacak - Son Dakika

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