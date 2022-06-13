Sınır ötesi operasyondan kahreden haber geldi! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu - Son Dakika
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Sınır ötesi operasyondan kahreden haber geldi! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu

13.06.2022 15:17

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Harekatı'ndan kahreden haber geldi. Teröristlerle çıkan çatışma sonucu vurulan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu.

Yurtiçinde ve yurtdışında teröristlere göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı'na devam ediyor. Harekattan bugün kahreden bir haber geldi. Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit düştü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Gök'le ilgili açıklama yapıldı. Bakan Hulusi Akar'ın imzasıyla yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 13 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asiI milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

Pençe-Kilit Harekatından kahreden haber! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit düştü

ACI HABER TOKAT'A ULAŞTI

Şehidin Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde yaşayan ailesine şehadet haberi Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile askeri yetkililer tarafından verildi. Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3'ü erkek 5 çocuğundan birisi olan Ramazan Gök'ün bekar olduğu öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekatından kahreden haber! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit düştü
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Irak, TSK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sınır ötesi operasyondan kahreden haber geldi! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu - Son Dakika
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