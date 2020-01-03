Sınır ötesi operasyonla yakalanan PKK'lı 2 kadın terörist tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır ötesi operasyonla yakalanan PKK'lı 2 kadın terörist tutuklandı - Son Dakika

Sınır ötesi operasyonla yakalanan PKK'lı 2 kadın terörist tutuklandı

6 saat önce

VAN'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nün sınır ötesi operasyonuyla yakalayarak Tükiye'ye getirdiği PKK'lı teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sınır ötesi operasyonla yakalanan PKK'lı 2 kadın terörist tutuklandı, System.String[]

VAN'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nün sınır ötesi operasyonuyla yakalayarak Tükiye'ye getirdiği PKK'lı teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Teröristlerden Gülbahar M., ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf etti.

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği ortak operasyonda Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A.'yı yakalayarak, Türkiye'ye getirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 kadın terörist dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, teröristlerden Gülbahar M. ile Lebisa. A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Gülbahar M.'nin verdiği ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf ettiği belirtildi.


Emniyet Müdürlüğü, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı
FLAŞ Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Son Dakika Haberleri
16:22 Rektör Karakaya, İstanbul'da öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
16:22 MAÜ'den Bölgesel AR- GE Projesi "Derik Halhalı Zeytini" - Son Dakika
16:22 Malezya, Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarından vazgeçmeyecek - Son Dakika
16:22 Hatay'da gence işkence yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
16:21 Osmaniye'de akaryakıt yüklü tankere çarpan tır yandı: 1 ölü - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 16:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınır ötesi operasyonla yakalanan PKK'lı 2 kadın terörist tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]