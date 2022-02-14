Sınır ötesindeki güvenlik güçlerinin "Sevgililer Günü notları" çiçekçileri duygulandırıyor - Son Dakika

Sınır ötesinde görevli güvenlik güçlerinden de sipariş alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tatlı bir telaş yaşanıyor.

Mardin'deki çiçekçilerde de Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Merkez Artuklu ilçesinde 22 yıldır çiçekçilik yapan Abdurrahman Öncül, siparişleri yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını söyledi.

Yurt dışından, özellikle sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerinden yoğun talep geldiğini belirten Öncül, şöyle konuştu:

"Sınır ötesinde görev yapan bütün askerlerimizin bir an önce sevdiklerine kavuşmasını temenni ediyoruz. Bazen askerlerimizin yazdıkları notlarda da gerçekten duygulanmamak elde değil. Hüzünlendiğimiz de oluyor ama bir an önce sevdiklerine kavuşmalarını temenni edip, mutluluklarına vesile olmaktan da mutluluk duyuyoruz."