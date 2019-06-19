Son Dakika Haberleri: Sınır ötesine 7 tır yardım daha gönderildi
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Sınır ötesine 7 tır yardım daha gönderildi

44 dakika önce

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu tarafından hazırlanan 7 tır yardım malzemesi daha Suriye'ye gönderildi.

Sınır ötesine 7 tır yardım daha gönderildi, System.String[]
Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu tarafından hazırlanan 7 tır yardım malzemesi daha Suriye'ye gönderildi.

Suriye'de iç savaşın başladığı günden itibaren giyim, yiyecek, içecek gibi temel ihtiyaç maddelerini toplayarak sınır ötesine gönderen İnsani Yardım Platformu, bu kez 7 tır insani yardım malzemesini Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderdi. Yenice Mahallesinde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Sinan Başak, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç, Platform Başkanı Osman Gerem ile platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Suriyeli mağdur vatandaşlara 7 tır insani yardım malzemesini daha gönderdiklerini belirten Platform Başkanı Osman Gerem, "Suriye'deki iç savaş nedeniyle mağdur duruma düşmüş ve ilimize sığınmış olan insanlara 9 yıldan beri yardımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Bugün 7 insani yardım tırımızı yardım malzememizi şefkat elimizi, merhamet elimizi Suriye'ye gönderiyoruz" dedi.

Vali Yardımcısı Sinan Başak ise, "Suriye'de savaş 9 yıldır devam ediyor. Savaş nedeniyle milyonlarca insan evinden barkından ayrı kalmak zorunda kaldı. İnsanlar mülteci olarak başka ülkelerde yaşamak zorunda kaldı. Suriye içerisinde kalan mağdur insanlar için yardım ediyoruz. Bizde genlerimizde gelen insani yardım duygusuyla Şanlıurfa'daki STK'larımızla 7 tır yardım malzemesi gönderiyoruz" diye konuştu.

Edinilen duanın ardından 7 tır yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib ve Afrin kentlerine gönderildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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