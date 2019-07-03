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Sınır ötesine insani yardım

47 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca temin edilen gıda ve hijyen malzemeleri, Suriyelilere gönderildi.

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca temin edilen gıda ve hijyen malzemeleri, Suriyelilere gönderildi.
İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Birim Sorumlusu Ali İmran Durman, yazılı açıklamasında, gıda ve hijyen malzemelerinin Azez'deki ihtiyaç sahibi engellilere ve ailelerine dağıtılacağını belirtti.
Durman, Suriye'de 9 yıldır devam eden iç savaşta halkın katliamlara ve yoksulluğa maruz bırakıldığını, saldırılarda yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadığını ifade etti.
Yaşananlar nedeniyle Türkiye sınır hattına yerleşen Suriyeli ailelerin vakfın desteğiyle oluşturulan projeler sayesinde hayata tutunduğunu anlatan Durman, şunları kaydetti:
"Maddi imkansızlıklardan dolayı zorluk yaşayan engellilerin hayata katılımlarının sağlanması için çalışmalarımız sürüyor. Son olarak belirlediğimiz 500 engelli ailesine gıda kolisi, hijyen paketi ve konserve et dağıtımı gerçekleştirdik. Savaş ortamında hayat herkes için zor ama engelliler için daha zor. Biz de bu insanların sosyal hayata daha fazla adapte olmalarını sağlamaya çalışıyoruz."
Durman, yardımların devam etmesi için hayırseverlerin desteklerini esirgememesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Daha sonra yardım malzemeleri hazır bekletilen araçlara yüklenerek Suriye'ye gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:37 Kaynak: AA
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