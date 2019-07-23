Son Dakika Haberleri: "Sınır şehirlerinden komşu ülkelere indirimli yakıt satılabilmelidir"
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"Sınır şehirlerinden komşu ülkelere indirimli yakıt satılabilmelidir"

46 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin sınır şehirlerinde yaşayanların komşu ülkelere indirimli yakıt satarak sahip oldukları avantajlardan yararlanması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin sınır şehirlerinde yaşayanların komşu ülkelere indirimli yakıt satarak sahip oldukları avantajlardan yararlanması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Ruhani, Emtia ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Merkezinde düzenlenen bir programda konuştu.
Sınırdaki eyaletlere bağlı şehirlerde yaşayanların komşu ülkelere indirimli yakıt satabilmesi gerektiğini belirten Ruhani, "Ülke sınırlarının önemli koruyucuları olan vatandaşlar, komşu ülkelere indirimli yakıt satarak sahip oldukları avantajlardan yararlanmalıdır." dedi.
İran'dan sınır bölgelerinde günlük 8 milyon litre mazotun kaçak satıldığını ve bunun engellenmesi için etkili adımlar atıldığını hatırlatan Ruhani, sınır illerinde canlı hayvan kaçaklığı yapıldığı için de kırmızı et fiyatının yüzde 30 yükseldiğini ve bu sorunun çözülmesi için de çalıştıklarını ifade etti.
İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi (NIOPDC) tarafından 30 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 10 Ağustos'tan itibaren araç sahiplerinin benzini sadece akıllı "Yakıt Kartı" ile alabilecekleri bildirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:29 Kaynak: AA
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