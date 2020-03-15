Sinir sistemi nedir? Sinir sistemi hastalıkları nelerdir

İnsan beyninin kontrol ettiği sinir sistemi, bozulduğunda bazı rahatsızlıklara neden olabilir. Sinir sisteminde geçici yıpranmalar bile dönemsel bazı psikolojik sorunlara yol açabilir.



Sinir Sistemi Nedir?



Sinir sistemi, beyincik, beyin, omurilik, çevre sinirler ve kafa sinirlerinden oluşur. Belirtilen bu bölgelerin etkilenmesi sonucunda, sinir sorunları ortaya çıkmaya başlar. Sinir sistemi denilen bölgede meydana gelebilecek en ufak hasar bile, önemli ve kalıcı olabilecek sorunlara yol açabilir.



Sinir hastalıkları ise fonksiyonel ve yapısal olmak üzere iki gurupta değerlendirilir. Sinir hastalıkları doğuştan gelebildikleri gibi sonradan yaşanan gelişmelerle birlikte ortaya çıkabilir.



Sinir Sitemi Hastalıkları Nelerdir?



Sinir sisteminde meydana gelebilecek sorunlar veya doğuştan gelen problemler, çeşitli sinir sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir.



Felç: Hareket sağlayan sinirlerin hasar görmesi sonucu felç durumu yaşanır. Beyin içerisindeki kan dolaşımı yetersiz duruma gelir.



Epilepsi: Beyin sinir bölgesinin hasar alması nedeniyle, ataklar şeklinde krizler oluşmaya başlar.



Parkinson: Ellerin titremesine neden olan bu rahatsızlığın nedeni, beyin sinir hücrelerinin görevlerini yerine getirememesi sonucunda oluşmaya başlar.



Dil Felci: Sinir sisteminde yaşanan sorunlardan sonra, dilin artık işlevini yerine getirememesi durumudur.



Menenjit: Omurilik ve beyni örten zarların zarar görmeleri sonucunda, meydana gelen rahatsızlıktır.



Çocuk Felci: Sinirlerin ve kasların kasılmasına neden olan çocuk felci, bakteriler dolayısıyla meydana gelir.



Anosmi: Anosmi rahatsızlığında, koku sinir bölgesi hasar görmüştür. Bu nedenle hastanın koku alma duyuları kaybolur.



Sinirsel Hazımsızlık: Sinir sisteminde meydana gelen düzensizlik ve çalışma kabiliyetinin kaybolmasıdır. Bu rahatsızlık, sinir sisteminin başlı başına çalışma eksikliğinden kaynaklanır.



Afoni: Konuşmak için görev gören kasların ve sinir bölümünün zarar görmesi nedeniyle, afoni problemi meydana gelebilir.



Denge Bozukluğu: Sinir bölgesinde hasarların meydana gelmesi, kişinin dengesinin bozulmasına neden olur.



Akıl Hastalığı: Davranışlarda ve düşüncelerde meydana gelen sorunlarda dolayı ortaya çıkar. Kesin kaynağı araştırılma aşamasındadır.



Demans: Alzheimer öncesinde meydana gelen unutkanlık rahatsızlığıdır.



Alzheimer. Sinirlere bağlı olarak oluşur. Uzun ve kısa süreli unutkanlık hastalığıdır.



Uyku Bozuklukları: Sinirlerde yıpranma meydana geldiğinde, uyku bozukluğu rahatsızlığı ortaya çıkabilir.



Sinir Sitemi Hastalıklarının Belirtileri Neler?



Sinir sisteminde meydana gelebilecek rahatsızlıkların her biri kendi alanında çok ciddidir. Bu sorunların meydana gelmesi, genellikle bazı belirtiler aracılığıyla görülebilir. Ancak her rahatsızlığın kendine göre belirtileri olduğu unutulmamalıdır.



Hafıza kaybı yaşanması.



Eller, parmaklar ve kollarda yaşanabilecek uyuşma durumları.



Sıklıkla yaşanabilecek bayılma durumları.



Konuşma biçiminde yaşanabilecek bozukluklar, sinir sistemi hastalıklarının belirtileri arasında sayılabilir.



Hareketlerde yaşanan bozulmalar da sinir sistemi rahatsızlık belirtileri arasındadır.



Erken yaşlanma belirtileri de bunlar arasında sayılabilir.



Sinir Sistemi Neden Hasar Görür?



Sinir sisteminde meydana gelen rahatsızlıklar, genellikle sonradan çevresel faktörlere dayalıdır. Kişinin yaşayabileceği ağır travmalar, peş peşe sorunlar minimum 1-2 neden arasında sayılabilir. Sinir sisteminin genel olarak hasar görme sebebi, kişinin kontrolü altında olmaz. Kişi sinir sistemini kontrol altına alamadığından, kişinin kendisi bunları tedavi edemez.



Sinir Sitemi Hastalıkları Tedavisi?



Uzun süreli ilaç tedavileri veya psikolojik anlamda alınacak destekler, sinir sistemi rahatsızlıkları için uygulanan tedavi yöntemlerinden bazılarıdır. İleri aşama tedavileri henüz geliştirilmediği için genellikle sorunlara kalıcı çözümler bulunamaz. Bazı sinir sistemi rahatsızlıklarında ise ufak tedavi yöntemleri bile bulunmaz.



Doktor kontrolüne olma ve yaşanan gelişmelerle ilgili bilgileri uzman kişiye aktarma,



Bilinç düzeyi, sinir sisteminde yaşanabilecek rahatsızlıkların önüne geçebilecek faktörler arasında yer alır. Sinir sistemi hastalıkları tedavisi için uzman bilgi almak oldukça önemlidir.